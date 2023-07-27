Три лесных пожара возникли в Бурятии из-за сухих гроз

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара: одно возгорание в Муйском и два в Северобайкальском районах. Как сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства, причиной пожаров стали сухие грозы.«В Муйском районе пожар был оперативно ликвидирован. На утро 27 июля в Северобайкальском районе одно возгорание - на территории Уоянского лесничества - локализовано. Продолжаются работы по тушению пожара в Ангоянском лесничестве», - рассказали в РАЛХе.На тушении трех пожаров работал 21 человек из числа лесной охраны и 6 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 7,4 га.Фото: РАЛХ