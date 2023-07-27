Происшествия 27.07.2023 в 12:19

Три лесных пожара возникли в Бурятии из-за сухих гроз

Один из них уже удалось потушить
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Текст: Константин Воронов
Три лесных пожара возникли в Бурятии из-за сухих гроз
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара: одно возгорание в Муйском и два в Северобайкальском районах. Как сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства, причиной пожаров стали сухие грозы.
 
«В Муйском районе пожар был оперативно ликвидирован. На утро 27 июля в Северобайкальском районе одно возгорание - на территории Уоянского лесничества - локализовано. Продолжаются работы по тушению пожара в Ангоянском лесничестве», - рассказали в РАЛХе.
 
На тушении трех пожаров работал 21 человек из числа лесной охраны и 6 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 7,4 га.

Фото: РАЛХ
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