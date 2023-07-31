Жительница Бурятии едва не погибла, пытаясь на ходу выпрыгнуть из машины

ДТП произошло утром в субботу на автодороге в Прибайкальском районе в 3 км от села Турунтаево. Как рассказали в ГИБДД Бурятии, 44-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Королла», которая ехала на заднем сидении пристегнутой ремнем безопасности, во время движения открыла дверь и попыталась выпрыгнуть из салона.В результате женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, она имеет психическое заболевание.Фото: ГИБДД Бурятии