Происшествия 02.08.2023 в 10:16

В Бурятии произошло два ДТП из-за не уступивших дорогу водителей

В авариях пострадали четыре человека
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии произошло два ДТП из-за не уступивших дорогу водителей
Два схожих ДТП произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, днем на ул. Мокрова в Улан-Удэ 66-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», ехавший со стороны Зверосовхоза, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Субару Форестер». В результате аварии 64-летняя и 61-летняя пассажирки отечественного автомобиля получили ушибы. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.


Спустя пару часов в Селенгинском районе около 65-летний водитель «Хонды Фрид» при выезде на федеральную трассу Улан-Удэ – Кяхта не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с «Хондой Шатл». В результате аварии травмы различной степени тяжести получили по одному пассажиру в каждом автомобиле.

Фото: ГИБДД Бурятии
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