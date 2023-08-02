В Бурятии произошло два ДТП из-за не уступивших дорогу водителей

Два схожих ДТП произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, днем на ул. Мокрова в Улан-Удэ 66-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», ехавший со стороны Зверосовхоза, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Субару Форестер». В результате аварии 64-летняя и 61-летняя пассажирки отечественного автомобиля получили ушибы. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.





Спустя пару часов в Селенгинском районе около 65-летний водитель «Хонды Фрид» при выезде на федеральную трассу Улан-Удэ – Кяхта не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с «Хондой Шатл». В результате аварии травмы различной степени тяжести получили по одному пассажиру в каждом автомобиле.Фото: ГИБДД Бурятии