В нескольких микрорайонах Улан-Удэ пропал свет

В Улан-Удэ отключили электроэнергию у жителей Левого Берега, посёлков Солдатский, Поселье, СНТ «Пионер» и в районе Шишковки. Энергетики говорят, что виной этому стала непогода, а именно – затянувшийся дождь.Сейчас специалисты «Бурятэнерго» восстанавливают нарушенное электроснабжение. Как сообщили на предприятии, всего по городу задействовано 12 аварийных бригад - 45 человек и 4 единицы техники.Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 16:00.Фото: «Номер один»