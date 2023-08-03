Происшествия 03.08.2023 в 13:51

В нескольких микрорайонах Улан-Удэ пропал свет

Исчезновение электричества связано с дождями, говорят энергетики
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Текст: Константин Воронов
В нескольких микрорайонах Улан-Удэ пропал свет
В Улан-Удэ отключили электроэнергию у жителей Левого Берега, посёлков Солдатский, Поселье, СНТ «Пионер» и в районе Шишковки. Энергетики говорят, что виной этому стала непогода, а именно – затянувшийся дождь.

Сейчас специалисты «Бурятэнерго» восстанавливают нарушенное электроснабжение. Как сообщили на предприятии, всего по городу задействовано 12 аварийных бригад - 45 человек и 4 единицы техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 16:00.

Фото: «Номер один»
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