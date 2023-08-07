В Улан-Удэ задержали трамвайного хулигана

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии получили вызов с кнопки тревожной сигнализации, установленной в трамвае. На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны.«На остановке на ул. Ботаническая росгвардейцы задержали в трамвае гражданина. По словам кондуктора, мужчина ругался нецензурной бранью и был недоволен работой общественного транспорта. Нарушителя с признаками алкогольного опьянения, вывели из вагона и доставили в полицию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Дебоширом оказался ранее судимый 47-летний улан-удэнец. Его привлекут к административной ответственности за хулиганство.Фото: Росгвардия Бурятии