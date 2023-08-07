Происшествия 07.08.2023 в 09:59

В Улан-Удэ задержали трамвайного хулигана

Пьяный мужчина, матерясь, выражал недовольство работой общественного транспорта
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали трамвайного хулигана
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии получили вызов с кнопки тревожной сигнализации, установленной в трамвае. На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны.

«На остановке на ул. Ботаническая росгвардейцы задержали в трамвае гражданина. По словам кондуктора, мужчина ругался нецензурной бранью и был недоволен работой общественного транспорта. Нарушителя с признаками алкогольного опьянения, вывели из вагона и доставили в полицию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Дебоширом оказался ранее судимый 47-летний улан-удэнец. Его привлекут к административной ответственности за хулиганство.

Фото: Росгвардия Бурятии
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