Происшествия 07.08.2023 в 12:06

В Улан-Удэ задержали серийного похитителя алкоголя

Мужчина воровал спиртное в магазинах и распивал его с собутыльниками
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали серийного похитителя алкоголя
В полицию Улан-Удэ от сотрудника сетевого магазина алкогольной продукции поступило заявление о краже. Гражданин пояснил, что в ходе инвентаризации в магазине вскрылась недостача товара.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в кражах. Им оказался 33-летний житель Железнодорожного района города. Мужчину задержали.

Горожанин рассказал, что в конце июля похитил в магазине алкогольной продукции две бутылки спиртного - коньяк и бренди. Через день мужчина вновь вернулся в торговую точку и похитил уже пять бутылок алкоголя. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.

Также следователь установил причастность подозреваемого к еще одному аналогичному преступлению. Выяснилось, что на следующий день после первой кражи злоумышленник похитил бутылку конька из другого сетевого магазина алкогольной продукции. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.

«Злоумышленник употребил спиртное в компании собутыльников. Он ранее судим за кражи, не работает. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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кража

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