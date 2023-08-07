В Улан-Удэ задержали серийного похитителя алкоголя

В полицию Улан-Удэ от сотрудника сетевого магазина алкогольной продукции поступило заявление о краже. Гражданин пояснил, что в ходе инвентаризации в магазине вскрылась недостача товара.Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в кражах. Им оказался 33-летний житель Железнодорожного района города. Мужчину задержали.Горожанин рассказал, что в конце июля похитил в магазине алкогольной продукции две бутылки спиртного - коньяк и бренди. Через день мужчина вновь вернулся в торговую точку и похитил уже пять бутылок алкоголя. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.Также следователь установил причастность подозреваемого к еще одному аналогичному преступлению. Выяснилось, что на следующий день после первой кражи злоумышленник похитил бутылку конька из другого сетевого магазина алкогольной продукции. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.«Злоумышленник употребил спиртное в компании собутыльников. Он ранее судим за кражи, не работает. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»