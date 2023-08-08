Происшествия 08.08.2023 в 10:05

Житель Улан-Удэ обворовал спящего приятеля, а через несколько месяцев убил его

Суд вынес суровый приговор горожанину
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Текст: Евгения Гармаева
Житель Улан-Удэ обворовал спящего приятеля, а через несколько месяцев убил его

Житель Улан-Удэ коллегией присяжных заседателей признан виновным в совершении убийства и кражи.

В судебном заседании установлено, что в марте 2022 года виновный пришел в гости к проживающему в соседнем доме 60-летнему знакомому. Мужчина воспользовался тем, что хозяин дома спит, и похитил с кухонного стола его сотовый телефон.

Спустя несколько месяцев, в сентябре улан-удэнец вновь навестил соседа. На этот раз он решил вместе с ним выпить. Однако во время застолья между ними произошла ссора. Выясняя отношения, разгоряченный житель нанес множество ударов по голове и телу приятеля, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Спустя некоторое время оппонент скончался.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учетом мнения прокурора по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.



Фото: Номер один

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прокуратура убийство кража

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