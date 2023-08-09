Происшествия 09.08.2023 в 11:32

В Бурятии начинающие сельские «коллекторы» получили сроки

Молодые люди похитили должника, привязали его к машине и протащили по земле
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии начинающие сельские «коллекторы» получили сроки
В Бурятии суд вынес приговор трем жителям Заиграевского района. Они обвинялись в похищении человека и самоуправстве с применением насилия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 27 февраля 2023 года молодые люди распивали спиртное. После этого ночью на автомобиле «ВАЗ 2121» они приехали в соседнее село Новоильинск, где проживал их знакомый 40-летний мужчина, которого они решили заставить вернуть старый денежный долг.

«Встретив должника, молодые люди насильно поместили его в багажник своей машины, после чего увезли в лес, где стали запугивать и требовать деньги. Затем злоумышленники избили мужчину, связали веревкой и протащили его волоком по земле за двигавшимся автомобилем. После этого, повторив требования о возвращении долга, соучастники привезли мужчину домой, бросили его там и скрылись», - рассказали в следственном ведомстве.

Суд признал всех фигурантов дела виновными. Один из них получил 6,5 лет лишения свободы, его соучастники – по 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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