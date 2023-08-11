В Бурятии менеджера офиса микрозаймов осудили за хищения

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении кредитного менеджера микрофинансовой организации. Женщина обвинялась в хищении денег.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с сентября 2021 года по июнь 2022 года менеджер совершила хищение вверенных ей денежных средств. Использовав персональные данные заемщиков, она составила фиктивные договоры займа с 20 местными жителями, в соответствии с которыми получила и присвоила более 160 тысяч рублей.Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с кассовым обслуживанием (проведением кассовых операций), на 3 года 6 месяцев.Материальный ущерб, причиненный организации, подсудимая возместила добровольно.Фото: «Номер один»