Происшествия 11.08.2023 в 09:23

В Бурятии менеджера офиса микрозаймов осудили за хищения

Женщина составила фиктивные договоры займа, по которым получила 160 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии менеджера офиса микрозаймов осудили за хищения
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении кредитного менеджера микрофинансовой организации. Женщина обвинялась в хищении денег.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с сентября 2021 года по июнь 2022 года менеджер совершила хищение вверенных ей денежных средств. Использовав персональные данные заемщиков, она составила фиктивные договоры займа с 20 местными жителями, в соответствии с которыми получила и присвоила более 160 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с кассовым обслуживанием (проведением кассовых операций), на 3 года 6 месяцев.

Материальный ущерб, причиненный организации, подсудимая возместила добровольно.

Фото: «Номер один»
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