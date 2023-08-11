В Улан-Удэ разыскивают мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-902-530-25-85, 8-967-621-19-47 или 102 (112).





Полиция Улан-Удэ разыскивает мужчину, который подозревается в совершении тяжкого преступления вечером 12 мая на ул. Комсомольская.«Подозревается мужчина, предположительно, азиатской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в куртку с капюшоном тёмного цвета, синие джинсы, кроссовки чёрные с белой подошвой», - сообщили в МВД Бурятии.