Происшествия 11.08.2023 в 09:34
В Улан-Удэ разыскивают мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении
Оно произошло вечером 12 мая на ул. Комсомольская
Текст: Константин Воронов
Полиция Улан-Удэ разыскивает мужчину, который подозревается в совершении тяжкого преступления вечером 12 мая на ул. Комсомольская.
«Подозревается мужчина, предположительно, азиатской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в куртку с капюшоном тёмного цвета, синие джинсы, кроссовки чёрные с белой подошвой», - сообщили в МВД Бурятии.
«Подозревается мужчина, предположительно, азиатской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в куртку с капюшоном тёмного цвета, синие джинсы, кроссовки чёрные с белой подошвой», - сообщили в МВД Бурятии.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-902-530-25-85, 8-967-621-19-47 или 102 (112).
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