В Бурятии госконтракт завершился «уголовкой»

В 2019 году в Бурятии организовали аукцион по выбору подрядчика для частичной ликвидации обширной стихийной свалки мусора в Прибайкальском районе, берущей свое начало в середине 1980-х годов 20 века. Несанкционированное «мусорное королевство» находилось в сельском поселении «Туркинское». То была третья попытка найти подрядчика. И на первый взгляд она показалась удачной. Но не для подрядчика.Заявку на участие подало местное предприятие МУП «Туркинское». Аукцион признали несостоявшимся, но госконтракт все равно заключили с этим единственным заявителем. Закон такое разрешает.От лица Бурятии госконтракт подписал Вадим Кантор, занимавший тогда пост министра природных ресурсов, а МУП представлял его директор. Сейчас последний признан судом первой инстанции виновным по статье «Мошенничество». Приговор – три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Если приговор устоит, то в срок зачтут время пребывания директора под стражей ранее.Зампрокурора Бурятии также вчинил ему гражданский иск на 11,98 млн рублей, который удовлетворен.Вся туркинская свалка – это более 200 тыс. «кубов». Из госконтракта следовало, что МУП должен вывезти «около 37 тысяч» кубометров мусора, а общая стоимость работ - 20 млн рублей.Ранее «Номер один» уже писал об этой истории. Причиной уборки мусора стало решение суда, возложившее на минприроды республики обязанность по ликвидации скопища мусора.Дело примечательно тем, что им заинтересовалась Счетная палата Бурятии и организовала проверку. Аудиторы в своем отчете подчеркнули большую значимость работы: «данная свалка накапливалась в течение нескольких десятков лет»».С момента выделения бюджетных денег до заключения контракта, к слову, прошло 222 дня. К выполнению своих обязанностей МУП приступил 23 ноября того же года. «В условиях выпавшего снега и наступивших морозов», - указали аудиторы на погоду.Их выводы оказались в целом нелицеприятными.К примеру, аудиторы заключили, что «исполнитель не выполнил один из основных составных элементов ликвидации свалки – «очистку грунта от мусора путем просева». Таким образом, подрядчиком при отсутствии контроля со стороны заказчика применен неэффективный метод ликвидации свалки – отходы вывозились со значительными примесями грунта и снега на полигон ТБО в Верхнем Саянтуе, мощности которого и без того исчерпаны».Высказаны нарекания и сомнения по поводу объема вывезенного мусора, в том числе по тому, насколько сильно прессовались ТКО для последующего вывоза на машинах.Были комментарии и по поводу количества рейсов, сделанных мусоровозами МУПа.«Из 280 рейсов, отмеченных в журнале учета отходов полигона Вахмистрово, 193, или 69% имеют исправление ручкой или корректором. При этом 100% рейсов, осуществленных транспортными средствами с применением коэффициента уплотнения отходов, имеют исправления в журнале учета принятых отходов полигона», - написали аудиторы.И это еще не все, о чем сказала Счетная палата.Во время расследования уголовного дела силовики пришли к выводу, что директор МУПа совершил мошенничество.По версии следствия, схема заключалась в том, что директор МУП «Туркинское», представляя в минприроды документы, связанные с госконтрактом, «умышленно завысил в них объемы мусора, вывезенного МУП «Туркинское» при ликвидации несанкционированной свалки».По мысли силовиков, он внес «заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о применении компактора для прессования отходов ECOPRESS ESC35Mega, находящегося в пользовании в МУП «Туркинское», с коэффициентом 1 к 5 (якобы пять кубических метров мусора прессуются до одного), тем самым искусственно увеличил объем вывезенного мусора».Также обвинили директора в манипуляциях с цифрами о количестве рейсов машин: «путем предоставления сфальсифицированных им данных «ГЛОНАСС» о передвижении транспортных средств, принимавших участие в ликвидации свалки», что тоже увеличивало объем мусора. Силовики полагали, что из госконтрактных 20 млн рублей в итоге МУП не выполнил работ на 11,98 млн бюджетных рублей (вывез мусора меньше, чем следовало).Один из тех, кто был привлечен к расследованию, высказал такую точку зрения. При прессовании мусора с коэффициентом 1 к 5 получалось, что «КамАЗ», перевозивший его, вез бы на себе бункеры весом 50 - 60 тонн (плюс вес самой машины 18 тонн). Итого под 70 - 80 тонн.С опорой на опыт, он заявил, что машины МУП «Туркинское» не смогли бы везти такой груз из-за изношенности. «Тем более через перевал Пыхта, где большой перепад высот, есть движение в гору со стороны Турки по направлению в город Улан-Удэ. Даже новые автомашины «КамАЗ» в силу своей грузоподъемности малоспособны тащить такой вес по прямой дороге, не говоря о том, чтобы тащить его через перевал», - заявил свидетель, ставя под сомнение степень прессования мусора.«В том случае, если будет в установленном порядке доказан факт того, что прессование мусора со стороны МУП «Туркинское» отсутствовало в реальности, то тогда получается, что его директор умышленно обманул и ввел в заблуждение сотрудников министерства», - говорила в своих показаниях представитель минприроды республики.С такой позицией гособвинение пошло в суд и выиграло процесс.Адвокат подсудимого не смог оперативно прокомментировать эту ситуацию. Приговор не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»