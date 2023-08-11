Происшествия 11.08.2023 в 16:20

Житель Улан-Удэ водил девочку на поводке

За свою выходку горожанин получил 10 суток ареста
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ водил девочку на поводке
Советский райсуд Улан-Удэ оставил в силе решение мирового судьи, который привлек горожанина к административному наказанию по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).

Согласно материалам дела, весной 2023 года мужчина увидел группу детей, которые пытались проникнуть в дом на соседнем участке в СНТ, считая его заброшенным.

«Чтобы доставить детей к их родителям и боясь, что они разбегутся, гражданин при помощи веревки, похожей на собачий поводок, обвязал руки и шею девочки, остальных детей заставил держаться за край этой веревки, и таким образом повел детей по улице. В связи с тем, что шея девочки была обвязана верёвкой, она испытывала физическую боль», - рассказали в пресс-службе суда.

Мировой судья признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста.

Не согласившись с таким решением, горожанин подал жалобу. В ней он отрицал причинение побоев и физического воздействия по отношению к девочке. Однако вышестоящая инстанция не нашла оснований для отмены вердикта мирового судьи.

«Выводы мирового судьи о виновности гражданина являются верными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются собранными доказательствами. Доводы гражданина, утверждающего о том, что побои он не наносил, поводок на шею не накидывал, физического воздействия не оказывал, судом были отклонены, поскольку оснований для признания показаний потерпевшей недопустимым доказательством не имелось. По мнению суда, показания потерпевшей отвечают требованиям, предъявляемым КоАП РФ к такому виду доказательств, последовательны, согласуются с иными собранными по делу доказательствами», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Фото: russianstock.ru

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