В Гусиноозерске потушили пожар в магазине, а в Улан-Удэ – в квартире

Оба происшествия обошлись без пострадавших. В первом случае причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования, во втором - аварийный режим работы электросети.





Сразу два пожара потушили сегодня днем сотрудники МЧС Бурятии. Первое возгорание возникло на улице Ленина в Гусиноозерске в магазине, расположенном на первом этаже 5-этажного жилого дома.«На момент прибытия огнеборцев в помещении наблюдалось сильное задымление. Личным составом пожарно-спасательной части совместно с сотрудниками полиции по лестничному маршу были эвакуированы 10 жильцов дома, в том числе двое детей и один маломобильный гражданин. Из магазина эвакуировано 5 сотрудников. В считанные минуты возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров», - рассказали в МЧС.Примерно в это же время поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в 102-м квартале Улан-Удэ.«По прибытии первого подразделения к месту пожара наблюдалось сильное задымление на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ринчино. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Возгорание было ликвидировано на площади 4 квадратных метра», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии