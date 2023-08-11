Происшествия 11.08.2023 в 17:15

В Гусиноозерске потушили пожар в магазине, а в Улан-Удэ – в квартире

Оба происшествия обошлись без пострадавших
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Текст: Константин Воронов
В Гусиноозерске потушили пожар в магазине, а в Улан-Удэ – в квартире
Сразу два пожара потушили сегодня днем сотрудники МЧС Бурятии. Первое возгорание возникло на улице Ленина в Гусиноозерске в магазине, расположенном на первом этаже 5-этажного жилого дома.

«На момент прибытия огнеборцев в помещении наблюдалось сильное задымление. Личным составом пожарно-спасательной части совместно с сотрудниками полиции по лестничному маршу были эвакуированы 10 жильцов дома, в том числе двое детей и один маломобильный гражданин. Из магазина эвакуировано 5 сотрудников. В считанные минуты возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров», - рассказали в МЧС.

Примерно в это же время поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в 102-м квартале Улан-Удэ.

«По прибытии первого подразделения к месту пожара наблюдалось сильное задымление на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ринчино. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Возгорание было ликвидировано на площади 4 квадратных метра», - сообщили в МЧС.

Оба происшествия обошлись без пострадавших. В первом случае причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования, во втором - аварийный режим работы электросети.


Фото: МЧС Бурятии
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