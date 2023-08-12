Происшествия 12.08.2023 в 09:10

В селе Гурульба горел дом

Огонь уничтожил крышу строения
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Текст: Константин Воронов
В селе Гурульба горел дом
Ночью 11 августа в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Гурульба. Там загорелась крыша одного из домов.

«На момент прибытия пожарных огонь охватил крышу жилого дома и перешёл на крышу пристроя. Для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось 31 минута. В результате пожара сгорела крыша жилого дома площадью 48 кв.м. и крыша пристроя», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

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