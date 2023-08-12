В селе Гурульба горел дом

Ночью 11 августа в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Гурульба. Там загорелась крыша одного из домов.«На момент прибытия пожарных огонь охватил крышу жилого дома и перешёл на крышу пристроя. Для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось 31 минута. В результате пожара сгорела крыша жилого дома площадью 48 кв.м. и крыша пристроя», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС