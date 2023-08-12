Происшествия 12.08.2023 в 10:47
В горах Бурятии туриста настиг инфаркт
Мужчину пришлось срочно эвакуировать на вертолете
Текст: Константин Воронов
МЧС Бурятии сообщило о завершении операции по оказанию помощи туристу, которому стало плохо в горах Восточного Саяна. Напомним, турист-одиночка, находящийся в природном парке «Шумакские источники», сообщил спасателям о резком ухудшении самочувствия. Передвигаться самостоятельно он не мог.
Днем 11 августа для спасения туриста из Улан-Удэ в Окинский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС.
«Для оказания помощи 53-летнему мужчине была привлечена группа спасателей Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Мужчину транспортировали на борт воздушного судна и доставили в Иркутск. Пострадавшего в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом «инфаркт» передали врачам скорой помощи», - рассказали в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
Днем 11 августа для спасения туриста из Улан-Удэ в Окинский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС.
«Для оказания помощи 53-летнему мужчине была привлечена группа спасателей Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Мужчину транспортировали на борт воздушного судна и доставили в Иркутск. Пострадавшего в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом «инфаркт» передали врачам скорой помощи», - рассказали в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
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