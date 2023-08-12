Происшествия 12.08.2023 в 14:51

Банк спас жительницу Бурятии от потери миллиона рублей

Учреждение заблокировало операцию по переводу оформленного на женщину кредита
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Текст: Константин Воронов
Банк спас жительницу Бурятии от потери миллиона рублей
За прошедшую неделю жертвами интернет-преступников стали 54 жителя Бурятии. Всего с начала года от рук аферистов пострадали уже 1543 человека, сообщили в республиканской прокуратуре. Они отдали мошенникам в общей сложности 392 млн рублей (10 млн рублей - за последнюю неделю).

Однако, далеко не все попытки мошенничества оказываются удачными. Так в прокуратуре рассказали о случае, который на днях произошел с жительницей Еравнинского района.

Женщине поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что злоумышленники пытаются оформить на женщину кредит.

«Чтобы защитить себя от хищения денежных средств, следуя указаниям звонившего, женщина установила на телефоне приложение, предназначенное для удаленного доступа к телефону. При помощи данной программы мошенник оформил кредит на сумму 1 млн рублей и пытался перевести деньги на свой счет. Однако банк указанную операцию заблокировал», - рассказали в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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