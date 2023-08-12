Происшествия 12.08.2023 в 15:52
Еще одно село в Бурятии попало под карантин из-за бешенства
Новый случай опасного заболевания зарегистрирован в Кяхтинском районе
Текст: Константин Воронов
Очередной случай бешенства в Бурятии, третий за последнюю неделю зарегистрирован в Кяхтинском селе Усть-Киран.
Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, болезнь выявили 11 августа при лабораторном исследовании найденного жителями в окрестностях села трупа лисицы.
«В тот же день было проведено заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве РБ, по результатам которого были определены меры ликвидации болезни и установлен 60-дневный карантин в границах села Усть-Киран Кяхтинского района», - рассказали в ведомстве.
Сегодня ветеринарная служба района начала вакцинацию восприимчивых к болезни животных в селе.
Напомним, ранее карантин из-за бешенства ввели в селе Каленово Иволгинского района. Там были обнаружены сразу два зараженных трупа лисиц. На данный момент в этом селе уже вакцинировали всех восприимчивых к болезни домашних животных.
Фото: Управление ветеринарии Бурятии
Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, болезнь выявили 11 августа при лабораторном исследовании найденного жителями в окрестностях села трупа лисицы.
«В тот же день было проведено заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве РБ, по результатам которого были определены меры ликвидации болезни и установлен 60-дневный карантин в границах села Усть-Киран Кяхтинского района», - рассказали в ведомстве.
Сегодня ветеринарная служба района начала вакцинацию восприимчивых к болезни животных в селе.
Напомним, ранее карантин из-за бешенства ввели в селе Каленово Иволгинского района. Там были обнаружены сразу два зараженных трупа лисиц. На данный момент в этом селе уже вакцинировали всех восприимчивых к болезни домашних животных.
Фото: Управление ветеринарии Бурятии
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