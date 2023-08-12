Происшествия 12.08.2023 в 17:34

В Бурятии на мосту столкнулись автомобили

Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на мосту столкнулись автомобили
ДТП произошло сегодня на 525-м км трассы «Байкал» на мосту через р. Хонхолойка. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», на данный момент известно о трех пострадавших. Двум из них госпитализация не понадобилась, еще одного в состоянии средней степени тяжести отвезли в Мухоршибирскую ЦРБ.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД Бурятии.

Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7
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