В Бурятии на мосту столкнулись автомобили

ДТП произошло сегодня на 525-м км трассы «Байкал» на мосту через р. Хонхолойка. Как сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», на данный момент известно о трех пострадавших. Двум из них госпитализация не понадобилась, еще одного в состоянии средней степени тяжести отвезли в Мухоршибирскую ЦРБ.Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД Бурятии.Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7