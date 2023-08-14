Происшествия 14.08.2023 в 09:18
В районе Бурятии уже сутки ищут 12-летнюю девочку
В последний раз ребенка видели около реки
Текст: Евгения Гармаева
В Окинском районе селе Хара-Хужир потерялась девочка 12 лет. Ранее ее видели возле реки Ока.
Как сообщают в группе "Ока-инфо 24/7", поиски ведут полицейские, местные жители, а также спасатели.
Фото: "Номер один"
Как сообщают в группе "Ока-инфо 24/7", поиски ведут полицейские, местные жители, а также спасатели.
Фото: "Номер один"
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