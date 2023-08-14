Происшествия 14.08.2023 в 10:30
В Бурятии прокуратура заставила убрать свалку на Байкале
Гора мусора образовалась в центральной экологической зоне
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Кабанского района обязала администрацию сельского поселения убрать несанкционированную свалку на побережье озера Байкал.
Установлено, что на муниципальном земельном участке рядом с Байкалом в местности Лемасово образовалась несанкционированная свалка. Вопреки требованиям закона органы местного самоуправления никакие меры не принимали. Горы мусора лежали на землях центральной экологической зоны.
После этого администрация поселения начала уборку отходов.
«Прокурор района главе сельского поселения «Посольское» внес представление об устранении нарушений федерального законодательства»,
- сообщили в Прокуратуре Бурятии.
Фото: Прокуратура Бурятии
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