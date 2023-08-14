Происшествия 14.08.2023 в 10:50

В центре Улан-Удэ задержали молодого вора

Парень похищал из магазинов одежду и алкоголь
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Текст: Константин Воронов
В центре Улан-Удэ задержали молодого вора
В Улан-Удэ в одном из торговых центров на ул. Ленина работники выявили кражу алкоголя и вызвали Росгвардию. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны в ходе просмотра записей видеонаблюдения установили приметы подозреваемого. Выяснилось, что злоумышленник тайно похитил 3 бутылки дорогого алкоголя, а днем ранее – еще 2 бутылки.


«На ул. Корабельная правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого – 19-летнего местного жителя. Молодого человека доставили в полицию, где он сознался в краже виски и водки стоимостью около 9 тысяч рублей. Также установлена причастность задержанного к еще одному аналогичному преступлению. Злоумышленник украл брюки и куртку из магазина одежды с помощью рюкзака, изнутри обклеенного фольгой, а затем спрятал похищенное в камере хранения соседнего магазина. Ущерб составил около 7 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.


По фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, спиртное успел продать. Одежда у него изъята и возвращена собственнику.

Фото: Росгвардия Бурятии
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