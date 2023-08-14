Происшествия 14.08.2023 в 11:48

В Улан-Удэ 18-летний воришка ночью стащил из машины руль

Полиция отыскала преступника по следам, оставленным в авто
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ 18-летний воришка ночью стащил из машины руль

В отдел полиции Улан-Удэ поступило заявление от жителя поселка Восточный. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его машину, припаркованную во дворе дома. Житель украл имущество, а также документы, удостоверяющие личность. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист в машине обнаружил следы предполагаемого преступника. Вскоре подозреваемого задержали – им оказался 18-летний житель микрорайона ПВЗ. Злоумышленник «обчистил» машину ночью, взломав замок и отключив сигнализацию.

«Подозреваемый похитил из автомобиля аккумулятор, спортивный руль, музыкальные колонки, магнитолу, канистру с бензином, набор инструментов, джинсовую куртку и документы владельца машины. Часть похищенного злоумышленник сбыл через сайты объявлений, а документы выбросил»,

 - рассказали в МВД Бурятии.
Воришка не работает, ранее уже был судим за имущественные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.






Фото: Номер один

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воровство машины кража мвд по бурятии

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