Происшествия 14.08.2023 в 12:28
В Бурятии разыскивают 17-летнего подростка
Житель Гусиноозерска пропал 5 августа
Текст: Евгения Гармаева
В Гусиноозерске пропал Константин Эдуардович Полежаев 17-ти лет. Житель 2005-го года рождения исчез 5 августа. Об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Одежда: предположительно черный спортивный костюм, черные кроссовки.
С собой был черный рюкзак.
Инфорг: Ирина («Мальта») тел. 89240108346. Сообщить о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"