В Бурятии разыскивают 17-летнего подростка

В Гусиноозерске пропал Константин Эдуардович Полежаев 17-ти лет. Житель 2005-го года рождения исчез 5 августа. Об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Одежда: предположительно черный спортивный костюм, черные кроссовки.

С собой был черный рюкзак.







Инфорг: Ирина («Мальта») тел. 89240108346. Сообщить о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).







Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"