В Улан-Удэ из-за сигареты воспламенились баня и гараж

Вечером, 13 августа, улан-удэнским пожарным поступило сообщение о загорании надворных построек по улице Псковская. На ЧП выехали дежурные караулы городских пожарно-спасательных частей.

«На момент прибытия первого подразделения горела баня изнутри, огонь перекинулся на кровлю гаража, расположенного рядом. Около 20 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания на общей площади 16 кв.м. Дальнейшее распространение огня не допущено. Пострадавших нет»,

- рассказали в МЧС Бурятии.



Предварительно причиной пожара явилась неосторожность при курении.







Фото: МЧС Бурятии