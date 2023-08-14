Происшествия 14.08.2023 в 15:08

Житель Бурятии случайно подорвал собственный дом

Мужчина пытался распилить болгаркой сейф с патронами
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии случайно подорвал собственный дом
В минувшие выходные в частном доме в селе Елань Кабанского района произошёл взрыв с последующим возгоранием. Очевидцы немедленно сообщили о происшествии по номеру «112». На вызов отправился личный состав пожарной части Кабанского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия огнеборцев внутри дома наблюдалось сильное задымление, открытого горения не было. Для ликвидации очага возгорания и последствий пожарным потребовалось 19 минут. В результате пожара повреждена стена в комнате, кровать и матрас. Из-за взрыва частично обрушилась межкомнатная перегородка. В больницу с ожогами 4-й степени был доставлен мужчина. Также с ожогами кистей был госпитализирован ещё один пострадавший», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как выяснилось, взрыв устроил сам пострадавший. Мужчина при помощи углошлифовальной машины пытался распилить железный сейф, в котором находились патроны с порохом.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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