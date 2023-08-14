В Бурятии змея заползла в жилой дом и напугала всю семью

Накануне в Гусиноозерске по улице Фрунзе змея заползла в жилой дом, в котором находились и взрослые, и дети. Фото пресмыкающегося опубликовали в группе «Весь Гусиноозерск»

«Змею обнаружили лишь только тогда, когда случайно на нее наступили. После большого испуга змею засунули в мешок и выбросили»,

- рассказал автор поста.



Со слов жителей, на участке до этого они змей не видели и с подобным сталкиваются впервые.

