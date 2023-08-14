Происшествия 14.08.2023 в 15:43
В Бурятии змея заползла в жилой дом и напугала всю семью
Незваную гостью обнаружили, когда на нее наступили
Текст: Евгения Гармаева
Накануне в Гусиноозерске по улице Фрунзе змея заползла в жилой дом, в котором находились и взрослые, и дети. Фото пресмыкающегося опубликовали в группе «Весь Гусиноозерск»
Со слов жителей, на участке до этого они змей не видели и с подобным сталкиваются впервые.
«Змею обнаружили лишь только тогда, когда случайно на нее наступили. После большого испуга змею засунули в мешок и выбросили»,
- рассказал автор поста.
«Теперь они думают, как жить дальше, нет ли под домом целой змеиной стаи или где-то поблизости»,
- пишут в группе.
Фото: "Весь Гусиноозерск"
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