Происшествия 14.08.2023 в 15:43

В Бурятии змея заползла в жилой дом и напугала всю семью

Незваную гостью обнаружили, когда на нее наступили
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии змея заползла в жилой дом и напугала всю семью

Накануне в Гусиноозерске по улице Фрунзе змея заползла в жилой дом, в котором находились и взрослые, и дети. Фото пресмыкающегося опубликовали в группе «Весь Гусиноозерск»

«Змею обнаружили лишь только тогда, когда случайно на нее наступили. После большого испуга змею засунули в мешок и выбросили», 

- рассказал автор поста.
Со слов жителей, на участке до этого они змей не видели и с подобным сталкиваются впервые.

«Теперь они думают, как жить дальше, нет ли под домом целой змеиной стаи или где-то поблизости»,

- пишут в группе.


Фото: "Весь Гусиноозерск"

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