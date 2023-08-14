В Бурятии 11-летнюю девочку унесло течением

Как сообщал «Номер один», в Окинском районе вторые сутки продолжаются поиски ребенка. Следком Бурятии раскрыл подробности ее пропажи. Как оказалось, 13 августа 2023 года днем девочка без присмотра взрослых купалась в реке Оке. Она отплыла далеко от берега, и ее унесло течением.

По факту исчезновения ребенка тункинские следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого организованы поиски несовершеннолетней.

«По данным следствия, 11-летняя девочка приехала на лето в улус Хара-Хужир Окинского района Республики Бурятия в гости к родственникам. 13 августа днем она вместе с другими детьми пришла на берег реки Оки и стала купаться. Позже в воду упал ее тапок. Девочка поплыла за ним, оказалась на значительном расстоянии от берега, где ее подхватило и унесло течением»,

- рассказали в Следкоме Бурятии.



В настоящее время в поисках девочки принимают участие волонтеры, спасатели, сотрудники полиции. Следствием в свою очередь осуществляется координация поисков с учетом получаемых в рамках расследования данных.







Фото: Номер один