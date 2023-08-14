Происшествия 14.08.2023 в 17:49

В Бурятии в лесу потерялись дедушка с подростком

Два жителя ушли за грибами
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в лесу потерялись дедушка с подростком

В Баунтовском районе ведут поиск двух жителей. Как сообщают в «Баунт-инфо 24/7», в селе Багдарин ушли в лес за грибами мужчина 66 лет и подросток 14 лет.

В поиске задействованы 5 сотрудников МВД на машине. Как добавляют в сообщении, нужна помощь добровольцев.

«Сбор добровольцев сегодня в 18:00 около колледжа недропользования. Иметь при себе, по возможности, теплую одежду, фонарики, резиновые сапоги, заряженный мобильный телефон, запасные источники питания для него»,

- обращаются в "Баунт-инфо 24/7".


Фото: Номер один

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