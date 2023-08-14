Происшествия 14.08.2023 в 17:49
В Бурятии в лесу потерялись дедушка с подростком
Два жителя ушли за грибами
Текст: Евгения Гармаева
В Баунтовском районе ведут поиск двух жителей. Как сообщают в «Баунт-инфо 24/7», в селе Багдарин ушли в лес за грибами мужчина 66 лет и подросток 14 лет.
В поиске задействованы 5 сотрудников МВД на машине. Как добавляют в сообщении, нужна помощь добровольцев.
«Сбор добровольцев сегодня в 18:00 около колледжа недропользования. Иметь при себе, по возможности, теплую одежду, фонарики, резиновые сапоги, заряженный мобильный телефон, запасные источники питания для него»,- обращаются в "Баунт-инфо 24/7".
Фото: Номер один