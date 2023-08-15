Семь жителей Бурятии попали в больницу после ДТП в Монголии

Семь жителей Бурятии, пострадавших в ДТП в Монголии, эвакуированы в больницу в Улан-Удэ, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.«Пострадавших ранее в экстренном порядке госпитализировали в больницу города Дархан, где им оказали экстренную медицинскую помощь и в течение 16 часов подготовили к эвакуации. Вчера по согласованию сторон медицинская служба Монголии доставила пострадавших до границы РФ, где их передали выездным бригадам Территориального центра медицины катастроф и Кяхтинской ЦРБ. Во время эвакуации продолжалась противошоковая терапия, мониторинг жизненно важных параметров», - сообщила подробности операции министр.Фото: «Номер один»