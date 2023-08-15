Происшествия 15.08.2023 в 09:17

Семь жителей Бурятии попали в больницу после ДТП в Монголии

Пострадавших уже эвакуировали в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Константин Воронов
Семь жителей Бурятии попали в больницу после ДТП в Монголии
Семь жителей Бурятии, пострадавших в ДТП в Монголии, эвакуированы в больницу в Улан-Удэ, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

«Пострадавших ранее в экстренном порядке госпитализировали в больницу города Дархан, где им оказали экстренную медицинскую помощь и в течение 16 часов подготовили к эвакуации. Вчера по согласованию сторон медицинская служба Монголии доставила пострадавших до границы РФ, где их передали выездным бригадам Территориального центра медицины катастроф и Кяхтинской ЦРБ. Во время эвакуации продолжалась противошоковая терапия, мониторинг жизненно важных параметров», - сообщила подробности операции министр.

Фото: «Номер один»
Теги
ДТП Монголия

Все новости

Главе Следственного комитета России доложат о расследовании ДТП в Бурятии
15.08.2023 в 09:40
Семь жителей Бурятии попали в больницу после ДТП в Монголии
15.08.2023 в 09:17
Досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком
15.08.2023 в 09:00
В Бурятии в лесу потерялись дедушка с подростком
14.08.2023 в 17:49
В Бурятию вновь нагрянут сильные дожди с грозами
14.08.2023 в 17:40
Как выбрать банк для вклада
14.08.2023 в 17:33
В Бурятии 11-летнюю девочку унесло течением
14.08.2023 в 17:25
«Бросила его в больнице, без вещей и игрушек»
14.08.2023 в 17:23
Водитель такси из Бурятии попробует стать лучшим в России
14.08.2023 в 16:45
В Улан-Удэ продолжают заделывать ямы после сильных дождей
14.08.2023 в 16:41
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
Главе Следственного комитета России доложат о расследовании ДТП в Бурятии
Александр Бастрыкин взял на контроль дело о погибшей двухмесячной девочке
15.08.2023 в 09:40
В Бурятии в лесу потерялись дедушка с подростком
Два жителя ушли за грибами
14.08.2023 в 17:49
В Бурятии 11-летнюю девочку унесло течением
Следователи раскрыли подробности поисков ребенка в Окинском районе
14.08.2023 в 17:25
В Бурятии змея заползла в жилой дом и напугала всю семью
Незваную гостью обнаружили, когда на нее наступили
14.08.2023 в 15:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru