Происшествия 15.08.2023 в 10:48

Житель Бурятии обгорел от воспламенения пороха

Мужчина получил ожоги 25% поверхности тела
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии обгорел от воспламенения пороха
Происшествие случилось в селе Исток Кабанского района вечером 14 августа. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», 64-летний житель села пострадал от воспламенения пороха, которое произошло при разборе старых коробок.

«Мужчина получил ожоги 25% поверхности тела. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщают в чате.

Напомним, ранее в селе Елань этого же района местный житель устроил взрыв в доме, пытаясь распилить болгаркой сейф с патронами. В результате происшествия пострадали два человека.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

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