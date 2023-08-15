Происшествия 15.08.2023 в 10:48
Житель Бурятии обгорел от воспламенения пороха
Мужчина получил ожоги 25% поверхности тела
Текст: Константин Воронов
Происшествие случилось в селе Исток Кабанского района вечером 14 августа. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», 64-летний житель села пострадал от воспламенения пороха, которое произошло при разборе старых коробок.
«Мужчина получил ожоги 25% поверхности тела. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщают в чате.
Напомним, ранее в селе Елань этого же района местный житель устроил взрыв в доме, пытаясь распилить болгаркой сейф с патронами. В результате происшествия пострадали два человека.
Фото: «Номер один»
«Мужчина получил ожоги 25% поверхности тела. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщают в чате.
Напомним, ранее в селе Елань этого же района местный житель устроил взрыв в доме, пытаясь распилить болгаркой сейф с патронами. В результате происшествия пострадали два человека.
Фото: «Номер один»
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