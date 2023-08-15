Происшествия 15.08.2023 в 11:04
Пропавшая в Окинском районе Бурятии девочка пока не найдена
Её ищут спасатели, полицейские и волонтеры
Текст: Константин Воронов
Поиски 11-летней девочки в Окинском районе Бурятии пока не дали результатов. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей обследовали 40 кв. км акватории реки Ока и 5 кв. км береговой линии.
«Девочка не найдена. Поисковые работы продолжаются», - сообщили в агентстве.
Напомним, предположительно, девочка утонула в реке. Как сообщили вчера в Следственном комитете Бурятии, днем 13 августа она вместе с другими детьми пришла на берег реки Оки и стала купаться. Позже в воду упал ее тапок. Девочка поплыла за ним, оказалась на значительном расстоянии от берега, где ее подхватило и унесло течением.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Девочка не найдена. Поисковые работы продолжаются», - сообщили в агентстве.
Напомним, предположительно, девочка утонула в реке. Как сообщили вчера в Следственном комитете Бурятии, днем 13 августа она вместе с другими детьми пришла на берег реки Оки и стала купаться. Позже в воду упал ее тапок. Девочка поплыла за ним, оказалась на значительном расстоянии от берега, где ее подхватило и унесло течением.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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