В Бурятии дети устроили два пожара

14 августа в Бурятии произошло два пожара, причиной которых стала детская шалость, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Первое возгорание случилось ранним утром в селе Михайловка Закаменского района. Там загорелся сарай.«Огнеборцы прибыли на место за 4 минуты и немедленно приступил к тушению. Пожар был ликвидирован за 11 минут. В результате полностью сгорела крыша сарая на площади 32 кв.м. Пострадавших нет», - рассказали в агентстве.По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость. Накануне вечером дети играли с петардой и кинули её в сарай, где находился мусор, который загорелся.Днём в селе Нижний Саянтуй загорелись надворной постройки. На момент прибытия пожарных огонь охватил стену сарая. Ликвидировать очаг возгорания удалось за 7 минут. Как выяснилось, внутри сарая находился мусор, который подожгли играющие неподалеку дети.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС