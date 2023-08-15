Происшествия 15.08.2023 в 17:33
В Бурятии нашлись заблудившиеся грибники
Мужчина и подросток сами вышли из леса
Текст: Константин Воронов
В Бурятии нашлись мужчина и подросток, которые пошли в лес за грибами в Баунтовском районе и заблудились. Вчера, 14 августа, на их поиски выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
«Сегодня днем поступило сообщение от родственников о том, что потерявшиеся найдены, они вышли из леса самостоятельно», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
«Сегодня днем поступило сообщение от родственников о том, что потерявшиеся найдены, они вышли из леса самостоятельно», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
Тегипоиски