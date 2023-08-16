В Бурятии утонули два ребенка

Сразу два трагических происшествия на воде случились за минувшие сутки в Бурятии. Одно из них произошло в селе Узкий Луг Бичурского района. Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», там утонул мальчик 2010 г.р., который приехал в гости из Улан-Удэ.«Вчера вечером была обследована береговая линия. В поисках задействовано 7 единиц техники и 31 человек с участием ОМВД, поискового отряда Гусиноозерска. Сегодня с 7 утра поиски продолжаются», - сообщили в чате.Второе происшествие случилось в Улан-Удэ на реке Уда в районе СНТ «Талецкий». Там утонул 12-летний мальчик, сообщается в оперативной сводке города.Фото: «Номер один»