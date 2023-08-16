Происшествия 16.08.2023 в 07:58

В Бурятии утонули два ребенка

Трагические происшествия случились в Улан-Удэ и Бичурском районе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии утонули два ребенка
Сразу два трагических происшествия на воде случились за минувшие сутки в Бурятии. Одно из них произошло в селе Узкий Луг Бичурского района. Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», там утонул мальчик 2010 г.р., который приехал в гости из Улан-Удэ.

«Вчера вечером была обследована береговая линия. В поисках задействовано 7 единиц техники и 31 человек с участием ОМВД, поискового отряда Гусиноозерска. Сегодня с 7 утра поиски продолжаются», - сообщили в чате.

Второе происшествие случилось в Улан-Удэ на  реке Уда в районе СНТ «Талецкий». Там утонул 12-летний мальчик, сообщается в оперативной сводке города.

Фото: «Номер один»
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несчастный случай

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