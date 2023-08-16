Происшествия 16.08.2023 в 09:38
В Бурятии автомобилистка погибла после столкновения с электроопорой
Женщину доставили в больницу, но спасти уже не смогли
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП произошло вечером 15 августа на автодороге Улан-Удэ – Заиграево - Кижинга вблизи микрорайона Сосновый Бор. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летния женщина на автомобиле «Тойота Виш» не справилась с управлением и врезалась в электроопору.
В результате аварии женщина получила травмы и позже скончалась в больнице.
Еще одно ДТП произошло днем на ул. Ключевская в районе дома №57/2. Там 33-летний водитель «Тойоты Каклдины» во дворе наехал на 6-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»
В результате аварии женщина получила травмы и позже скончалась в больнице.
Еще одно ДТП произошло днем на ул. Ключевская в районе дома №57/2. Там 33-летний водитель «Тойоты Каклдины» во дворе наехал на 6-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»
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