В Бурятии автомобилистка погибла после столкновения с электроопорой

Смертельное ДТП произошло вечером 15 августа на автодороге Улан-Удэ – Заиграево - Кижинга вблизи микрорайона Сосновый Бор. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летния женщина на автомобиле «Тойота Виш» не справилась с управлением и врезалась в электроопору.В результате аварии женщина получила травмы и позже скончалась в больнице.Еще одно ДТП произошло днем на ул. Ключевская в районе дома №57/2. Там 33-летний водитель «Тойоты Каклдины» во дворе наехал на 6-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»