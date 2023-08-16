Происшествия 16.08.2023 в 11:22

В Бурятии гость из Ленинградской области оставил о себе неприятное впечатление

Пьяный мужчина без причины разбил чужой автомобиль
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии гость из Ленинградской области оставил о себе неприятное впечатление
Полиция Северобайкальска возбудила уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области, который обвиняется в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина приехал погостить к родственникам. Встретив друзей, он злоупотребил спиртным. После застолья по пути домой мужчина увидел припаркованную во дворе иномарку и стал с силой пинать её. На звуки сигнализации вышли хозяева автомобиля, однако они не смогли успокоить хулигана и вызвали полицию.

Протрезвев, мужчина раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб, который хозяйка авто оценила в 66 тысяч рублей.

Как отметили в МВД Бурятии, мужчина ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, трудоустроен.

Фото: «Номер один»
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хулиганство

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