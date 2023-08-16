Происшествия 16.08.2023 в 11:34

В Бурятии ребенка укусила змея

Мальчика пришлось госпитализировать
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ребенка укусила змея
В селе Потанино Бичурского района 12-летний мальчик пострадал от укуса змеи. Как рассказали в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7», ребенок нашел змею возле реки.

«После укуса состояние мальчика ухудшилось, он доставлен в ЦРБ. Планируется перевод ребенка в ДРКБ Улан-Удэ», - сообщили в чате.

В связи со случившимся жителей района просят не оставлять детей без присмотра возле рек.

Отметим, о случаях столкновения со змеями жители Бурятии сообщают регулярно. Так, недавно в Гусиноозерске змея заползла в жилой дом и напугала семью. А в начале августа жители Иволгинска сообщили, что якобы нашли гадюку.

Фото: russianstock.ru
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