Происшествия 16.08.2023 в 11:34
В Бурятии ребенка укусила змея
Мальчика пришлось госпитализировать
Текст: Константин Воронов
В селе Потанино Бичурского района 12-летний мальчик пострадал от укуса змеи. Как рассказали в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7», ребенок нашел змею возле реки.
«После укуса состояние мальчика ухудшилось, он доставлен в ЦРБ. Планируется перевод ребенка в ДРКБ Улан-Удэ», - сообщили в чате.
В связи со случившимся жителей района просят не оставлять детей без присмотра возле рек.
Отметим, о случаях столкновения со змеями жители Бурятии сообщают регулярно. Так, недавно в Гусиноозерске змея заползла в жилой дом и напугала семью. А в начале августа жители Иволгинска сообщили, что якобы нашли гадюку.
Фото: russianstock.ru
«После укуса состояние мальчика ухудшилось, он доставлен в ЦРБ. Планируется перевод ребенка в ДРКБ Улан-Удэ», - сообщили в чате.
В связи со случившимся жителей района просят не оставлять детей без присмотра возле рек.
Отметим, о случаях столкновения со змеями жители Бурятии сообщают регулярно. Так, недавно в Гусиноозерске змея заползла в жилой дом и напугала семью. А в начале августа жители Иволгинска сообщили, что якобы нашли гадюку.
Фото: russianstock.ru
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