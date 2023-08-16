Происшествия 16.08.2023 в 12:53

У жителей Бурятии воруют аккаунты на сайте «Госуслуг»

Будьте бдительны: зарегистрирован уже 131 случай взлома
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Текст: Евгения Гармаева
У жителей Бурятии воруют аккаунты на сайте «Госуслуг»

В республике за сутки зарегистрировали 5 случаев взлома личных кабинетов на Едином портале государственных услуг. Об этом сообщают в МВД Бурятии. Жертвами мошенников стали четыре горожанина и жительница Поселья.

Так, в полицию обратился 54-летний горожанин. Он сообщил, что ему позвонил «специалист Госуслуг» и сказал, что его аккаунт на портале взломан и, якобы чтобы восстановить доступ, необходимо продиктовать код из смс. После этого он обнаружил, что пропал доступ к порталу. То же самое произошло с 28-летней жительницей Поселья. Отметим, мошенники орудуют под разными предлогами.

«В Улан-Удэ 55-летную горожанку мошенники убедили назвать поступившие коды для продления договора обслуживания сим-карты. Женщина также продиктовала звонившим данные паспорта и СНИЛС. Спустя несколько минут она осознала, что поступившие смс пришли от портала Госуслуг, попыталась войти в свой кабинет, но не смогла», 

- сообщили в полиции.
По аналогичной смехе мошенники обманули 50-летнего жителя поселка Горький. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в МФЦ, где восстановил доступ к порталу. Выяснилось, что злоумышленники заказали ряд справок для подтверждения дохода.

«76-летнюю жительницу Октябрьского района мошенники убедили, что ее аккаунт на Госуслугах взломан и для его восстановления необходимо назвать коды, которые придут на телефон. Пенсионерка выполнила требования. Затем мошенники попросили гражданку установить приложение удаленного доступа на телефон. Завладев управлением смартфоном, злоумышленники перевели с банковского счета потерпевшей более 18 тысяч рублей. Женщина рассказала следователю, что знала о подобных фактах, но доверилась звонившему»,

 - добавили в сообщении.
 Полиция призывает жителей не терять бдительность и помнить, что реальные представители портала "Госуслуг" не связываются с гражданами, чтобы «защитить аккаунты от взлома».

«Подтверждение учетной записи, восстановление при блокировке осуществляется в центрах обслуживания или МФЦ при личном обращении гражданина с паспортом», 

- предупреждают правоохранители.
Такое общение чревато тяжелыми последствиями - злоумышленники, используя личные данные из учетной записи на «Госуслугах», могут подать заявления в банковские организации на получение кредитов, в том числе, онлайн.

С начала года в Бурятии возбуждено уже 131 уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.


Фото: pixabay.com

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госуслуги мошенничество полиция

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