В Иркутской области задержали жителя, подозреваемого в работе на разведку Украины

Правоохранительные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в сборе информации для разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины. <…> В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)» - говорится в сообщении.



Подозреваемым является 23-летний житель Ангарска. Также установлено, что по заданию спецслужбы он распространял листовки, дискредитирующие использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан.



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