Происшествия 16.08.2023 в 15:54
В Улан-Удэ родителей просят не оставлять детей одних у водоемов
Напомним, за лето на реках Бурятии погибло несколько подростков
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ прошел очередной межведомственный рейд по берегам рек. Несмотря на многочисленные предупреждения, дети в возрасте 10-16 лет находятся у рек Селенги и Уды одни, без сопровождения взрослых, сообщили в Комитете по социальной и молодежной политике администрации города.
Рейды по берегам акватории Улан-Удэ проходят еженедельно. Напомним, за лето на водоемах республики произошло сразу несколько трагедий с участием детей. Так, два подростка утонули за минувшие сутки 15 августа: в селе Узкий Луг Бичурского района и в Улан-Удэ . Пропавшая 13 августа в Окинском районе Бурятии девочка, которая поплыла за тапком по реке, пока не найдена. Как сообщал «Номер один» 12 августа, из-за участившихся трагедий на воде власти Бурятии забили тревогу.
«Уважаемые родители! Убедительно просим вас объяснять детям, что находиться у водоёмов без сопровождения взрослых опасно! Не проходите мимо, если видите детей у воды!»- обращаются к жителям.
Фото: Администрация Улан-Удэ