В Улан-Удэ родителей просят не оставлять детей одних у водоемов

В Улан-Удэ прошел очередной межведомственный рейд по берегам рек. Несмотря на многочисленные предупреждения, дети в возрасте 10-16 лет находятся у рек Селенги и Уды одни, без сопровождения взрослых, сообщили в Комитете по социальной и молодежной политике администрации города.

«Уважаемые родители! Убедительно просим вас объяснять детям, что находиться у водоёмов без сопровождения взрослых опасно! Не проходите мимо, если видите детей у воды!» - обращаются к жителям.

