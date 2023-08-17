Происшествия 17.08.2023 в 09:18

В Бурятии ужесточили наказание пьяному водителю

По требованию прокурора мужчине увеличили срок
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ужесточили наказание пьяному водителю
Хоринский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении. Сельчанину назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, а также лишили водительских прав на 3 года.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, государственный обвинитель не согласился с таким приговором в связи с чрезмерной мягкостью наказания.

«В апелляционном представлении прокурор указал, что не учтены данные о личности осужденного, ранее неоднократно судимого за управление автомобилем в состоянии опьянения, не вставшего на путь исправления и совершившего повторное преступление, не имея права управления транспортными средствами», - сообщили в надзорном ведомстве.

Верховный суд Бурятии признал доводы прокурора обоснованными. В результате любителю выпить за рулем ужесточили наказание до 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а срок лишения водительских прав увеличили до 4 лет.

Фото: «Номер один»
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пьяные водители

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