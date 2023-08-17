В Бурятии ужесточили наказание пьяному водителю

Хоринский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении. Сельчанину назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, а также лишили водительских прав на 3 года.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, государственный обвинитель не согласился с таким приговором в связи с чрезмерной мягкостью наказания.«В апелляционном представлении прокурор указал, что не учтены данные о личности осужденного, ранее неоднократно судимого за управление автомобилем в состоянии опьянения, не вставшего на путь исправления и совершившего повторное преступление, не имея права управления транспортными средствами», - сообщили в надзорном ведомстве.Верховный суд Бурятии признал доводы прокурора обоснованными. В результате любителю выпить за рулем ужесточили наказание до 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а срок лишения водительских прав увеличили до 4 лет.Фото: «Номер один»