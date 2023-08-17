Происшествия 17.08.2023 в 11:12

В двух селах Бурятии ввели режим ЧС из-за потопов

От стихии пострадали десятки домов (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
В двух селах Бурятии ввели режим ЧС из-за потопов

Накануне на республику обрушились сильные дожди. Особенно пострадал район Бурятии. Так, в Закаменском районе река вышла из берегов и поток воды затопил дорогу, в связи с чем в селах Утата и Санага ввели режим повышенной готовности.



На место выехал глава района Сергей Гонжитов.

Движение на автодороге Дутулур-Утата-Санага ограничили - . Дождь продолжал лить, потом вода подобралась к жилым домам. С 21:00 в двух населенных пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации. Затопило сельскую школу в селе Утата, пишут хронику событий в группе «Закамна-инфо 24/7».


«На месте работает техника: 1 фронтальный погрузчик, 1 самосвал "Камаз". Привезли 2 трубы водопропускные. Завтра утром выезжает комиссия в составе 5 человек для оценки ущерба. По предварительным данным подтоплен 31 дом, где проживают 53 жителя»,

 - сообщил 16 августа глава района.
Сегодня сообщили, что на 46-47 км трассы за селом Енгорбой затопило дорогу – движение ограничили. В группе также появилось сообщение о том, что жителям, у которых имеется оружие, необходимо сдать его для сохранности.

«Если в результате подтопления, возникла угроза сохранности оружия, оружие необходимо сдать в ОЛРР по Закаменскому району на временное хранение, чтобы исключить факты его утраты, или иным способом обеспечить его сохранность»

- пишут в "Закамна-инфо 24/7".


Фото: "Закамна-инфо 24/7"
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река закаменский район потоп режим чс

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