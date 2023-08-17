В двух селах Бурятии ввели режим ЧС из-за потопов

Накануне на республику обрушились сильные дожди. Особенно пострадал район Бурятии. Так, в Закаменском районе река вышла из берегов и поток воды затопил дорогу, в связи с чем в селах Утата и Санага ввели режим повышенной готовности.







На место выехал глава района Сергей Гонжитов.

Движение на автодороге Дутулур-Утата-Санага ограничили - . Дождь продолжал лить, потом вода подобралась к жилым домам. С 21:00 в двух населенных пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации. Затопило сельскую школу в селе Утата, пишут хронику событий в группе «Закамна-инфо 24/7».







«На месте работает техника: 1 фронтальный погрузчик, 1 самосвал "Камаз". Привезли 2 трубы водопропускные. Завтра утром выезжает комиссия в составе 5 человек для оценки ущерба. По предварительным данным подтоплен 31 дом, где проживают 53 жителя»,

- сообщил 16 августа глава района.

