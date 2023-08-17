В Бурятии ревнивец избил и ограбил «соперника» за то, что супруга ставила ему уколы

В Северо-Байкальском районе росгвардейцы задержали чересчур ревнивого жителя Нижнеангарска.

Как сообщают правоохранители, мужчина пришел в гости к своему односельчанину. Они вместе выпили, но во время застолья завязалась ссора. Причина ссоры – ревность. Гость разозлился, узнав, что его гражданская супруга ставила хозяину дома уколы. Словесная потасовка переросла в побоище. Раздосадованный житель побил односельчанина, отобрал у него сотовый телефон, и, уходя домой, вдобавок утащил с собой продукты питания.

«Избитого мужчину обнаружили соседи и сообщили в правоохранительные органы, а также вызвали скорую помощь»,

- сообщают в Росгвардии Бурятии.



Прибыв на место происшествия, росгвардейцы опросили пострадавшего хозяина дома и установили личность подозреваемого. Оказалось, ранее 39-летний ревнивец неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчину нашли и забрали у него похищенное на более, чем 12 тысяч рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело и ведется следствие.





Фото: Росгвардия Бурятии