Происшествия 17.08.2023 в 12:32
В Бурятии ревнивец избил и ограбил «соперника» за то, что супруга ставила ему уколы
Вдобавок буйный мужчина еще и стащил у потерпевшего еду
Текст: Евгения Гармаева
В Северо-Байкальском районе росгвардейцы задержали чересчур ревнивого жителя Нижнеангарска.
Как сообщают правоохранители, мужчина пришел в гости к своему односельчанину. Они вместе выпили, но во время застолья завязалась ссора. Причина ссоры – ревность. Гость разозлился, узнав, что его гражданская супруга ставила хозяину дома уколы. Словесная потасовка переросла в побоище. Раздосадованный житель побил односельчанина, отобрал у него сотовый телефон, и, уходя домой, вдобавок утащил с собой продукты питания.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы опросили пострадавшего хозяина дома и установили личность подозреваемого. Оказалось, ранее 39-летний ревнивец неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчину нашли и забрали у него похищенное на более, чем 12 тысяч рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
«Избитого мужчину обнаружили соседи и сообщили в правоохранительные органы, а также вызвали скорую помощь»,
- сообщают в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегидрака Росгвардия