В Улан-Удэ автомобиль свалился в траншею

В мэрии Улан-Удэ прокомментировали происшествие, случившееся сегодня ночью на улице Левченко. Там в траншею, раскопанную для прокладки теплотрассы, свалился автомобиль. На видео, снятом очевидцами, видно, что место земляных работ никак не огорожено, а запрещающий проезд знак стоит в стороне.





- По фактам нарушения правил проведения земляных работ по ул. Левченко при работах по строительству тепломагистрали №3 силами ПОА «ТГК-14» сотрудники Управления административного контроля проводили рейдовые мероприятия 10 и 15 августа. По результатам проверок выявлены значительные замечания, представители подрядной организации вызваны для составления протокола административного правонарушения, - сообщил и.о. первого заместителя председателя КГХ по жилищно-коммунальному комплексу Иван Рыбальченко.Фото: скриншот видео