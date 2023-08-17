Происшествия 17.08.2023 в 12:53

В Улан-Удэ автомобиль свалился в траншею

О нарушениях при проведении работ власти знали, но подрядчик на замечания не отреагировал
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ автомобиль свалился в траншею
В мэрии Улан-Удэ прокомментировали происшествие, случившееся сегодня ночью на улице Левченко. Там в траншею, раскопанную для прокладки теплотрассы, свалился автомобиль. На видео, снятом очевидцами, видно, что место земляных работ никак не огорожено, а запрещающий проезд знак стоит в стороне.


- По фактам нарушения правил проведения земляных работ по ул. Левченко при работах по строительству тепломагистрали №3 силами ПОА «ТГК-14» сотрудники Управления административного контроля проводили рейдовые мероприятия 10 и 15 августа. По результатам проверок выявлены значительные замечания, представители подрядной организации вызваны для составления протокола административного правонарушения, - сообщил и.о. первого заместителя председателя КГХ по жилищно-коммунальному комплексу Иван Рыбальченко.

Фото: скриншот видео
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