В Бурятии пенсионер в суде заявил, что после убийства сестры связал ее тело «как связывают животных»

Как сообщал «Номер один», в апреле текущего года, в «родительский день» в Мухоршибирском районе произошла трагедия. Пенсионер своими руками убил собственную сестру и пытался избавиться от тела.

Все случилось во время застолья. В доме находились пожилой мужчина, его 60-летняя сестра и сожительница. Опьяневшие брат и сестра начали ругаться. Во время ссоры разгоряченный пенсионер схватил женщину за горло и начал душить. Сельчанка погибла. После расправы убийца проводами и веревками связал ее тело, уложил в тележку и вместе с сожительницей отвез к зданию заброшенной котельной и бросил. На следующие сутки погибшую случайно обнаружила соседка, которая искала коров.

Правоохранительным органам не составило особого труда найти убийцу.

«В суде бывший ветеринар, цинично заявил, что связал веревкой и проводом руки жертвы, а также притянул к шее ее ноги, «как связывают животных», чтобы конечности «не болтались». Защита пыталась смягчить участь виновного, ссылаясь на то, что он действовал в состоянии сильного душевного волнения, вызванного «тяжкими» оскорблениями со стороны потерпевшей. Однако суд данный довод отверг»,

- рассказали в Мухоршибирском районном суде.



Ранее не судимому жителю за убийство назначили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор осужденный оспаривать не стал.





Фото: pixabay.com