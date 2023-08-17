Происшествия 17.08.2023 в 15:13

Житель Улан-Удэ убил знакомого и подбросил труп соседям

Отыскать преступника полицейским не составило труда
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ убил знакомого и подбросил труп соседям
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего ранее судимого горожанина, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 8 марта мужчина в своей квартире на улице Ключевская в Улан-Удэ распивал спиртные напитки с двумя знакомыми. С одни из них вечером из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения он поссорился. Взяв кухонный нож, злоумышленник нанес несколько ударов противнику в грудь, голову и по другим частям тела. От полученных ран тот скончался на месте. Второй собутыльник испугался и убежал.

Следующим вечером злоумышленник перетащил тело жертвы в подъезд и оставил у соседней квартиры, где его позже обнаружили жильцы. Мужчину задержали у себя в жилище, куда вели следы волочения.

Суд признал горожанина виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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