В Бурятии врачи эвакуировали двух пострадавших детей из районов в Улан-Удэ

Накануне врачи Территориального центра медицины катастроф эвакуировали из районов двух маленьких жителей.

Как сообщал «Номер один», в селе Потанино Бичурского района 12-летний мальчик пострадал от укуса змеи. После укуса состояние школьника ухудшилось. Его госпитализировали в районную больницу, и, как рассказали сегодня, затем медики транспортировали его по воздуху в больницу Улан-Удэ.



Вторым маленьким пациентом авиабригады стал 2-летний малыш, который пострадал при падении.

Обоих детей отправили на лечение в условиях профильного стационара.







Фото: Номер один