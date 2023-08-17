Происшествия 17.08.2023 в 15:17
В Бурятии врачи эвакуировали двух пострадавших детей из районов в Улан-Удэ
Оба ребенка 12 и 2 лет будут лечиться в городе
Текст: Евгения Гармаева
Накануне врачи Территориального центра медицины катастроф эвакуировали из районов двух маленьких жителей.
Как сообщал «Номер один», в селе Потанино Бичурского района 12-летний мальчик пострадал от укуса змеи. После укуса состояние школьника ухудшилось. Его госпитализировали в районную больницу, и, как рассказали сегодня, затем медики транспортировали его по воздуху в больницу Улан-Удэ.
В Бурятии ребенка укусила змея
16.08.2023 в 11:34
Вторым маленьким пациентом авиабригады стал 2-летний малыш, который пострадал при падении. Обоих детей отправили на лечение в условиях профильного стационара.
Фото: Номер один
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