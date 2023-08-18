В Улан-Удэ дело водителя, насмерть сбившего ребенка, запуталось в экспертизах

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, насмерть сбившего ребенка на улице Гагарина в августе прошлого года. Дело расследовалось по статье «Нарушение правил дорожного движения РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Между тем оно может стать одним из самых скандальных, ведь две экспертизы пришли к совершенно разным выводам по поводу того, имел ли водитель техническую возможность остановить тяжелый грузовик. Когда заигравшийся ребенок фактически запрыгнул под заднее колесо машины, у водителя был запас всего… 20 сантиметров тормозного пути. О том, насколько верно утверждение, что водитель виноват всегда, даже когда он, может быть, и не виноват – в материале «Номер один».Когда рассматриваются дела о ДТП, то главными в них являются два фактора – скорость движения машины и пешехода. Есть и другие, такие, например, как плохой обзор, но они второстепенные. В январе 2020 года в темное время суток вице-спикер Хурала Баир Жамбалов летел на джипе на скорости около 110 км/час возле автобусной остановки, когда через дорогу переходили люди. И никакое экстренное торможение не смогло бы предотвратить смертельный финал: гибель пешехода – несовершеннолетней Галины Бурчевской. Суд правильно посчитал, что водитель нарушил ПДД, согласно которым водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленное ограничение. При этом учитывать видимость в направлении движения.В другом случае водитель «КамАЗа»-мусоровоза Евгений в августе 2022 года двигался со скоростью, в десять раз меньшей – 10 км/час, когда произошел наезд на пешехода. Причем водитель был трезв, ДТП произошло в светлое время суток, и, казалось бы, произошло нечто немыслимое. Девятилетний мальчик, выскочив из-за другой машины под задние колеса грузовика, был раздавлен насмерть – водитель не только не увидел пешехода, он даже не успел вовремя нажать на тормоза. Ребенок погиб под колесами машины.В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу сообщается, что водитель Евгений 10 августа в 19:00 двигался на мусоровозе в районе дома 2 по улице Гагарина. По направлению движения справа от него располагалась детская площадка. Рядом с которой стоял легковой автомобиль, перекрывавший видимость. На площадке находилось несколько детей. Как выяснилось позже, девочки гнались за мальчиком и, как показала экспертиза, поначалу группа играющих детей бежала параллельно дороге. Но когда машина уже начала проезжать мимо них, мальчик неожиданно выскочил из-за легковой машины на дорогу и ударился о заднее колесо грузовика, попав между колесами задней полуоси.Как показывают свидетели, заключительный участок пути к грузовику мальчик проделал постоянно оглядываясь на догоняющих его детей, фактически не видя, куда бежит. Водитель почти сразу же остановился и вызвал скорую, но спасти ребенка, которого отвезли в больницу, шансов не было. Это все равно, что попасть под поезд – вес груженого «КамАЗа» более 20 тонн.На водителя, естественно, завели уголовное дело. Стали проводить экспертизу, перед которой был поставлен главный вопрос – располагал ли водитель в данной дорожной ситуации технической возможностью предотвратить наезд на пешехода в момент возникновения опасности для его движения?Вопрос для эксперта довольно сложный. По существующей судебной практике разбора ДТП водители обычно освобождаются от наказания в случае, если им, допустим, врезаются в заднюю часть машины, поскольку в таком случае водитель обычно редко успевает что-либо сделать. Либо совершить маневр в сторону от препятствия, либо затормозить, либо, наоборот, увеличить скорость, чтобы избежать столкновения. В случае с Евгением он на грузовике двигался слишком медленно (10 км/час при разрешенной по городу 60 км/час). Будь скорость автомобиля хотя бы на один-два километра в час выше, выскочивший мальчик просто бы вылетел на дорогу, не попал бы под колеса и остался в живых.Но так нестандартно среагировать водитель не мог, поскольку он не занимался автогонками. Хотя стаж солидный - более 20 лет за рулем. Также водитель не смог совершить маневр в сторону от препятствия, учитывая огромную массу грузовика.Оставалось только нажать на тормоза и успеть остановить эту махину. Добавим, что тормозной путь грузовика при скорости в 10 км/час определен экспертами в 3,9 метра.В заключении эксперта Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ сообщается: «С места, откуда начал движение данный пешеход в направлении проезжей части и до места наезда, последний дважды менял траекторию движения. Так, первый отрезок пути, равный 6,5 метра, пешеход двигался диагонально проезжей части, затем перпендикулярно. Место, откуда начал движение пешеход с рабочего места водителя (…), ограничено правым боковым зеркалом заднего вида мусоровоза, то есть за четыре секунды до наезда пешеход не виден для водителя. За три секунды до наезда видимость пешехода ничем не ограничена. За две секунды до наезда видимость приближающегося пешехода ограничена стоящим на дороге Toyota Passo. За одну секунду до наезда видимость последнего с рабочего места водителя не ограничена.Иначе говоря, у водителя была одна секунда. Но что дает эта секунда?Эксперт, согласно формуле, выводит время реакции водителя. Чтобы принять решение, необходимо 0,6 секунды плюс 0,2 секунды – время запаздывания срабатывания тормозного привода грузовика. К этому времени прибавляется 0,6 секунды - время нарастания замедления грузовика при экстренном торможении транспортного средства на сухом асфальте.По сути, у водителя могло хватить времени лишь на то, чтобы нажать на тормоз. Но тормозной путь при такой массе и скорости составляет до четырех метров. Соответственно, у пешехода просто не было шансов.Это предположение подтверждают и показания одного из свидетелей ДТП: когда мальчик побежал на грузовик, он находился напротив бензобака движущегося грузовика. Расположенного на середине машины. Соответственно, в лобовое и боковые стекла водитель пешехода не видел, обзор был затруднен расположенной на дороге легковушкой, и он мог увидеть человека лишь в боковое зеркало. Если бы он в течение одной секунды посмотрел назад и принял решение тормозить, то что бы это дало?Напомним, что в схожих случаях, когда человек, бросается под поезд, машинист не несет никакой ответственности, поскольку тормозной путь останавливаемого транспортного средства заведомо не позволяет предотвратить столкновение.Здесь стоит уточнить, что эксперт МВД оказался в ситуации, когда он мог своим решением закончить уголовное дело на самом первом этапе, выдав заключение, что водитель технически не мог быстро остановить грузовик и, соответственно, абсолютно невиновен. Возможно, поэтому эксперт делает вывод: «не представляется возможным решить вопрос о наличии либо отсутствии технической возможности предотвратить наезд на пешехода путем применения торможения в заданный момент».Сам Евгений вину не признает, он полагает, что остановить грузовик, когда под колеса бросился мальчик, у него не было никакой возможности. Это он попытался объяснить родственникам пострадавшей стороны, что сочувствует их горю, но его вины в произошедшем нет. Кстати, пострадавшая сторона, по его словам, к нему материальных претензий не имеет.Между тем следствие, несмотря на это, полагает, что своими действиями Евгений нарушил требования ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека. Однако без экспертизы, подтверждающей этот факт, передавать дело в суд не представлялось никакой возможности. И 26 июля следователь назначает новую судебную экспертизу.На этот раз экспертизу делает ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы». Эксперт изменил тормозной путь грузовика до 3,9 метра. И написал, что «в момент возникновения опасности для движения автомобиль-мусоровоз от места наезда находился на расстоянии около 4,1 метра».Таким образом, судя по заключению эксперта, у водителя якобы оставался запас в 20 сантиметров тормозного пути, чтобы грузовик остановился. Эксперт делает вывод, имелась техническая возможность остановить машину и предотвратить наезд.В МВД по РБ на запрос «Номер один» сообщили, что дело по ДТП окончено и 11 августа передано для принятия решения в прокуратуру.Между тем этим же днем, 11 августа, Евгений написал ходатайство в адрес следственного органа, где выразил сомнения в законности проводимых следственных мероприятий.- С выводами дополнительной автотехнической экспертизы я не согласен, мой адвокат не был уведомлен о ней, следственный эксперимент проводился без моего участия, что недопустимо, я не мог заявлять ходатайства, в том числе о назначении дополнительных вопросов эксперту, а заявление о комиссионной судебной экспертизе оставлено без внимания, - заявил Евгений.Таким образом, это дело начинает обрастать все новыми и новыми обстоятельствами, с которыми мы продолжим и дальше знакомить читателей «Номер один».Фото: «Номер один»