Происшествия 18.08.2023 в 09:29
В Бурятии начинающий байкер врезался в столб
Подростка пришлось госпитализировать
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло днем 17 августа на дороге через лес вблизи поселка Селенгинск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-2» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.
В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован в Кабанскую ЦРБ.
Фото: «Номер один»
В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован в Кабанскую ЦРБ.
Фото: «Номер один»
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