Происшествия 18.08.2023 в 09:29

В Бурятии начинающий байкер врезался в столб

Подростка пришлось госпитализировать
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии начинающий байкер врезался в столб
ДТП произошло днем 17 августа на дороге через лес вблизи поселка Селенгинск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-2» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.

В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован в Кабанскую ЦРБ.

Фото: «Номер один»
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии начинающий байкер врезался в столб
18.08.2023 в 09:29
В Бурятии приставы взыскали свыше 900 тыс рублей с предпринимателя
18.08.2023 в 09:24
В Улан-Удэ прокуратура помогла формовщице колбасы
18.08.2023 в 09:21
Льготное автокредитование
18.08.2023 в 09:00
В Улан-Удэ дело водителя, насмерть сбившего ребенка, запуталось в экспертизах
18.08.2023 в 06:00
Остановленный сотрудниками ГИБДД глава района Бурятии был трезв
17.08.2023 в 20:21
В России создается консорциум вузов «Буддийское образование»
17.08.2023 в 17:58
В Бурятии пройдет вебинар «Юридические аспекты самозанятости»
17.08.2023 в 17:55
«Не вместо, а вместе»
17.08.2023 в 17:36
«Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания»
17.08.2023 в 16:50
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Улан-Удэ дело водителя, насмерть сбившего ребенка, запуталось в экспертизах
В спорной ситуации разбирался «Номер один»
18.08.2023 в 06:00
В Бурятии две женщины угнали иномарку у собутыльника
Проснувшись утром на берегу озера, мужчина не обнаружил ни подруг, ни автомобиля
17.08.2023 в 16:07
В Бурятии двое младенцев выпали из открытых окон зданий
Происшествия случились в Улан-Удэ и Кяхте
17.08.2023 в 15:46
В Бурятии врачи эвакуировали двух пострадавших детей из районов в Улан-Удэ
Оба ребенка 12 и 2 лет будут лечиться в городе
17.08.2023 в 15:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru