В Бурятии начинающий байкер врезался в столб

ДТП произошло днем 17 августа на дороге через лес вблизи поселка Селенгинск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-2» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован в Кабанскую ЦРБ.Фото: «Номер один»