В Бурятии подтоплены 126 приусадебных участков и 3 дороги

За прошедшие сутки в Бурятии было подтоплено 3 приусадебных участка и 3 участка автодорог. Вода ушла с 33 участков, из них 30 участков - в селе Утата, 1 - в Закаменске и 2 - в селе Жемчуг Тункинского района. Такие данные приводит Республиканское агентство ГО и ЧС.Всего на данный момент в республике подтоплено 126 подтопленных приусадебных участков, где проживает 422 человека, в том числе 156 детей.- 14 участков в СНТ «Снежный» Иволгинского района;- 40 участков в СНТ «Родник» Иволгинского района;- 4 участка в н.п. Поселье Иволгинского района;- 15 участков в СНТ «Эдем» Иволгинского района;- 3 участка в СНТ «Рубин» Иволгинского района;- 4 (+1) участка в н.п. Сотниково Иволгинского района;- 1 участок в н.п. Подгорное Бичурского района;- 22 участка в СНТ «Судостроитель» в Улан-Удэ;- 3 (+1) участка в ДНТ «Весна» в Улан-Удэ;- 2 участка в ДНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ;- 2 участка в ДНТ «Ранет» в Улан-Удэ;- 4 (+1) участка в Советском районе Улан-Удэ;- 12 участков в н.п. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.Также подтоплены несколько участков региональных автодорог:- 2 в Закаменском районе: 288 км «Закаменск — Нурта», «Ехэ-Цакир — Цаган-Морин» 40 и 43 км;- 1 в Джидинском районе на 167 км автодороги «Гусиноозерск — Закаменск».Фото: скриншот видео