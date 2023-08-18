Происшествия 18.08.2023 в 10:30

В Бурятии подтоплены 126 приусадебных участков и 3 дороги

С 33 участков вода ушла
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии подтоплены 126 приусадебных участков и 3 дороги
За прошедшие сутки в Бурятии было подтоплено 3 приусадебных участка и 3 участка автодорог. Вода ушла с 33 участков, из них 30 участков - в селе Утата, 1 - в Закаменске и 2 - в селе Жемчуг Тункинского района. Такие данные приводит Республиканское агентство ГО и ЧС.

Всего на данный момент в республике подтоплено 126 подтопленных приусадебных участков, где проживает 422 человека, в том числе 156 детей.

- 14 участков в СНТ «Снежный» Иволгинского района;
- 40 участков в СНТ «Родник» Иволгинского района;
- 4 участка в н.п. Поселье Иволгинского района;
- 15 участков в СНТ «Эдем» Иволгинского района;
- 3 участка в СНТ «Рубин» Иволгинского района;
- 4 (+1) участка в н.п. Сотниково Иволгинского района;
- 1 участок в н.п. Подгорное Бичурского района;
- 22 участка в СНТ «Судостроитель» в Улан-Удэ;
- 3 (+1) участка в ДНТ «Весна» в Улан-Удэ;
- 2 участка в ДНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ;
- 2 участка в ДНТ «Ранет» в Улан-Удэ;
- 4 (+1) участка в Советском районе Улан-Удэ;
- 12 участков в н.п. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.

Также подтоплены несколько участков региональных автодорог:
 
- 2 в Закаменском районе: 288 км «Закаменск — Нурта», «Ехэ-Цакир — Цаган-Морин» 40 и 43 км;

- 1 в Джидинском районе на 167 км автодороги «Гусиноозерск — Закаменск».

Фото: скриншот видео
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